Четыре села: утро на Алтае началось с землетрясения

В Республике Алтай была зафиксирована сейсмоактивность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по данному региону в своем Telegram-канале Информация о землетрясении в Кош-Агачском районе Республики Алтай поступила в ведомство в 05:05 утра.
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