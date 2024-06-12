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Вратарю "Краснодара" Сафонову не сняли запрет на выезд из России

Вратарю "Краснодара" Сафонову не сняли запрет на выезд из России

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова Анастасии, в интервью "Матч ТВ" заявил, что в отношении футболиста до сих пор действует запрет на выезд из России.

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