Вратарю "Краснодара" Сафонову не сняли запрет на выезд из России

Адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова Анастасии, в интервью "Матч ТВ" заявил, что в отношении футболиста до сих пор действует запрет на выезд из России.
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