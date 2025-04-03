В Зеленогорске на проспекте Ленина досрочно завершена реконструкция ливневой канализации

Изначально объект планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2025 года «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил обновление системы ливневой канализации под железнодорожным мостом на проспекте Ленина в Зеленогорске.
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