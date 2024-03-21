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Поступок «настоящего мужчины», после которого девушка решила расстаться

Поступок «настоящего мужчины», после которого девушка решила расстаться

Премию «Мужская глупость 2024 года» я прошу отправить в Санкт-Петербург. Там «романтичный» кавалер решил произвести впечатление на свою невесту и подговорил приятеля понарошку напасть на них с ножом.

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Комментарии
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Андрей Stan
)))) На мой взгляд, текст явно продиктован женщиной?!... И мягко говоря, состоит из манипуляции, психологическом насилии и унижении... Как раз в стиле женских хотелок... ))).      Начинать надо прежде всего с себя...  А не лепить &quot;горбатого&quot;... ))) &quot;Нормальный мужчина&quot; дарит бриллианты или везет на море? ))) Ха...а) Сама эта формулировка изначально унижает и оскорбляет мужчин?!... Типа, если не &quot;порадовал&quot;, значит не нормальный?!... б) Тут открытый шантаж и манипуляция.... в) А что ты сделала для того, чтобы мужчина стремился сделать тебе что то ?! Ты на себя то давно смотрела в зеркало?!... На то кем ты сама являешься... ))) При этом, любой мужской поступок, идущий в разрез с &quot;представлениями и котелками&quot; самой дамочки?! Немедленно подвергается обструкции и унижении мужчины... )))
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13 час.
Татьяна Кибишева
Народ, а просто любить нельзя ? Разучились?
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11 час.
ВГ
Владимир Гусев
Часто думаю об этом. Как поступать в экстремальной ситуации??? Возраст не тот, здоровья нет - остались только сила духа, знания  и воспитание. Как поступить, если шестеро убивают одного? Подойти тихо со спины и воткнуть складешок троим из них в почку? Я могу и в почку не промахнусь ибо анатомию изучал, но чем это кончится??? Где тот предел, когда с нападающими можно делать всё, что угодно - резать, рубить, стрелять, колоть, бить ломом??? Никто не знает? Вот то то и оно.... Всем говорю, что у нас мало сделать доброе дело - надо еще уметь избавиться от трупа и грамотно скрыться.
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1 час.

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