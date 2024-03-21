Поступок «настоящего мужчины», после которого девушка решила расстаться

Андрей Stan

)))) На мой взгляд, текст явно продиктован женщиной?!... И мягко говоря, состоит из манипуляции, психологическом насилии и унижении... Как раз в стиле женских хотелок... ))). Начинать надо прежде всего с себя... А не лепить "горбатого"... ))) "Нормальный мужчина" дарит бриллианты или везет на море? ))) Ха...а) Сама эта формулировка изначально унижает и оскорбляет мужчин?!... Типа, если не "порадовал", значит не нормальный?!... б) Тут открытый шантаж и манипуляция.... в) А что ты сделала для того, чтобы мужчина стремился сделать тебе что то ?! Ты на себя то давно смотрела в зеркало?!... На то кем ты сама являешься... ))) При этом, любой мужской поступок, идущий в разрез с "представлениями и котелками" самой дамочки?! Немедленно подвергается обструкции и унижении мужчины... )))