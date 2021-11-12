В Оренбургской области сотрудники полиции спасли рыбака, провалившегося под лёд

В посёлке Светлом участковый уполномоченный полиции отделения полиции МО МВД России «Ясненский» Максим Дунаевский в вечернее время, находясь на дежурстве, приехал на АЗС, чтобы заправить служебный автомобиль.
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