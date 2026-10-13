Даниэль Риккардо займётся продвижением автоспорта в США

Maria Jose Govea / Red Bull Content PoolАвстралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура 2024 года, займётся изучением автоспортивной культуры в США и продвижением автоспорта среди американцев.
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