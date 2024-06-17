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Царьград

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Глава Минобороны Армении улетел во Францию с секретной миссией

Глава Минобороны Армении улетел во Францию с секретной миссией

Сурен Папикян отправился во Францию. Для чего — не уточняетсяПресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что глава ведомства Сурен Папикян отправился во Францию.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ищут кому бы подороже продаться
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19 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
У Макрона задница засесалась, Пашенян ему знатного удовлетворительно послал, только и всего. В этом вся &quot;секретная миссия&quot; и заканчивается.
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18 час.

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