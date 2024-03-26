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ATM: магнитные сувениры из поездок заменяют десятки фотографий из отпуска

ATM: магнитные сувениры из поездок заменяют десятки фотографий из отпуска

Британские ученые из Ливерпульского университета выяснили, что привезенные из путешествий магниты для холодильника служат важным источником приятных воспоминаний, помогая людям снова переживать хорошие впечатления от поездок.

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