«Будет проще донести»: Трамп назначил Карлсона своим пресс-секретарем в Белом доме

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0975 прочтений 3 дня назад Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 13 ноября, назначил журналиста Такера Карлсона своим пресс-секретарем в Белом доме.
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