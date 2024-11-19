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Крымское информационное агентство

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В Крыму назвали Байдена людоедом

В Крыму назвали Байдена людоедом

Россия и множество других стран БРИКС не рабы штатов. Киев давно потерял свою субъектность как страна, а демократы в Вашингтоне очередной раз доказывают, что они, как были жестокими рабовладельцами, такими рабовладельцами и остались, считает депутат Госдумы РФ из Крыма Леонид Бабашов.

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