Россия и множество других стран БРИКС не рабы штатов. Киев давно потерял свою субъектность как страна, а демократы в Вашингтоне очередной раз доказывают, что они, как были жестокими рабовладельцами, такими рабовладельцами и остались, считает депутат Госдумы РФ из Крыма Леонид Бабашов.