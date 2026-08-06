Захарова: мэр Хиросимы вновь забыл поведать миру о виновном в страданиях города

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в годовщину атомной бомбардировки города вновь не упомянул США, сбросивших на мирных жителей атомную бомбу, однако повторил русофобские нарративы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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