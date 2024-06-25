Почему не сбили дрон США и не включили сирены в Севастополе? Эксперты сказали, как есть, вспомнив слова Белоусова: "Врать нельзя"

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Комментарии
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алекс кузь
Если внимательно разглядеть между строк,  там ясно указана  бессмысленность наличия гражданской обороны населения. Иными словами: все граждане воюют, могут быть убиты и покалечены в любой момент времени. Такое дело нужно осмыслить.
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17 час.

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