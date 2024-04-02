Их в дверь, а они в окно: мошенники потрошат домовые счета новосибирцев на глазах у властей

Жители шести многоэтажек в Новосибирске объединились, чтобы бороться с «непотопляемыми» управляющими компаниями, которые не гнушаются подделывать протоколы от имени собственников жилья, чтобы получить их имущество в управление.
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