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FiNE NEWS

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Пашинян объяснил основу участия Армении в ЕАЭС

Пашинян объяснил основу участия Армении в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) основано на выполнении взаимных обязательств между странами-участницами, а не на получении односторонних преимуществ.

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