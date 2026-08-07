Пашинян объяснил основу участия Армении в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) основано на выполнении взаимных обязательств между странами-участницами, а не на получении односторонних преимуществ.
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