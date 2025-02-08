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Депутат Шошоакэ: экономика Европы трещит по швам из-за Украины и санкций

Депутат Шошоакэ: экономика Европы трещит по швам из-за Украины и санкций

Антироссийские санкции и финансовая поддержка Украины негативно сказываются на экономике Европы. Об этом заявила возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента от этой страны Диана Шошоакэ в беседе с РИА Новости.

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