Военкор похвалил спецпроект РИАМО

Анна Школа подчеркнула, что нужно помнить о жертвах, принесенных в ВОВ Память о подвигах наших предков в годы войны была и остается одним из краеугольных камней решения, которое принял Донбасс в 2014 году и вся Россия в 2022 году.
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