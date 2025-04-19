МИД: РФ призывает мировые структуры дать оценку действиям Кишинева против РПЦ

Срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем является злостным выпадом против канонической православной церкви, российская сторона призывает международные структуры дать оценку возмутительным действиям властей Молдавии.
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