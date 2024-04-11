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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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  • чвсатпкьл
    Да идёт этот сторонник бордюрочно газонного бизнеса да ещё приверженец ковидного заговора в одно место. Москва помнит...Собянин рассказал...
  • radiofree RF
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Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что территория нежилой застройки в Бескудниковском районе столицы будет реорганизована для строительства гостиничного комплекса, торговых и спортивных центров.

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