Редакция портала 4PDA назвала лучшие смартфоны ноября

Редакция портала 4PDA составила подборку, в которую вошли лучшие смартфоны, представленные в ноябре. Открывают список геймерские Asus ROG Phone 9 и 9 Pro, которые предлагаются по цене от €1099 (около 125,6 тыс.
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