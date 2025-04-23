Протесты военных и гастроли по полигонам: что происходит в "коалиции желающих"

Finnbarr Webster/AP/TASS Перед вторым раундом переговоров в Лондоне премьер Великобритании Кир Стармер согласовывает новый транш Украине и лично инспектирует британские полигоны, где тренируют боевиков ВСУ.
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