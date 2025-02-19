Четыре БПЛА сбили над Чёрным морем

Четыре БПЛА сбили над Чёрным моремНад Чёрным морем этой ночью сбили четыре беспилотника. - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря.