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Четыре БПЛА сбили над Чёрным морем

Четыре БПЛА сбили над Чёрным морем

Четыре БПЛА сбили над Чёрным моремНад Чёрным морем этой ночью сбили четыре беспилотника. - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: три украинских БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Республики Татарстан и четыре БпЛА – над акваторией Черного моря.

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