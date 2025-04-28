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Тарасова назвала подлостью недопуск Жулина на отборочный турнир ОИ

Тарасова назвала подлостью недопуск Жулина на отборочный турнир ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала подлостью недопуск заслуженного тренера РФ Александра Жулина на отборочный турнир Олимпийских игр 2026 года, передает Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

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