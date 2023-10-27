Салтыкова рассказала о деталях своего райдера

Российская эстрадная певица Ирина Салтыкова раскрыла детали своего райдера. По словам исполнительницы, райдер во время гастролей по городам России у нее «обычный»: перелет бизнес-классом, лучший в городе отель, машина марки Mercedes, а также обычные завтрак, обед и ужин из еды, которая есть в городе.