Путин: Россия движется по пути урегулирования конфликта на Украине

Россия движется по пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает сайт Кремля.