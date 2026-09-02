Древности Египта. Часть 30 Абидос. Храм СетиАбидосАлександрия. Колонна ПомпеяАлександрия. Колонна ПомпеяАлександрия.
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Извините, "напал" только на Вашу 30-ю заметку. Если можно, дайте ссылки на предыдущие?