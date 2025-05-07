Фьючерсный рынок биткоинов становится предвестником роста волатильности

На срочном рынке биткоина назревает редкая и потенциально взрывоопасная ситуация. По данным на 6 мая 2025 года, объем открытых позиций (Open Interest) по фьючерсам на Bitcoin стремительно вырос с $22 млрд до $29 млрд — почти на 25% за считанные дни.