Фьючерсный рынок биткоинов становится предвестником роста волатильности

На срочном рынке биткоина назревает редкая и потенциально взрывоопасная ситуация. По данным на 6 мая 2025 года, объем открытых позиций (Open Interest) по фьючерсам на Bitcoin стремительно вырос с $22 млрд до $29 млрд — почти на 25% за считанные дни.
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