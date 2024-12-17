ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам до 24%

ВТБ повысил ставки по вкладам на срок три месяца и полгода до 24%, сообщили в банке. Такое решение было принято в преддверии декабрьского заседания ЦБ, на котором, как ожидают в ВТБ, регулятор примет решение о повышении ключевой ставки.
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