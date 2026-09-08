Аудит выявил недоплату операторов связи на миллиарды рублей

Российские операторы связи недоплатили 2,58 млрд рублей в резерв универсального обслуживания (РУО) из-за особенностей учета выручки от отдельных услуг.
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