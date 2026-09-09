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Регионы России

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Захарова заявила о «мясорубке» Зеленского и черной трансплантологии на Украине

Захарова заявила о «мясорубке» Зеленского и черной трансплантологии на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Сыктывкаре напомнила о любимой игрушке Владимира Зеленского в детстве — мясорубке, подчеркнув, что сейчас он создал ее в собственной стране.

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