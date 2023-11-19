Байден: конфликты в Украине и Израиле сыграют ключевую роль в формировании будущего прогресса

Президент США Джо Байден поделился своим видением воздействия военных конфликтов в Украине и Израиле на мировую обстановку и внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах, опубликовав статью в американском издании The Washington Post.
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