Когда появятся новые авто российской разработки?

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Когда появятся новые легковые автомобили, полностью разработанные и производимые в России?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора– Мировой опыт говорит о том, что невозможно разработать совершенный и современный автомобиль быстрее, чем за 4 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии