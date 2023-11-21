Когда появятся новые авто российской разработки?

Читатель «За рулем» хочет узнать:— Когда появятся новые легковые автомобили, полностью ­разработанные и производимые в России?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора– Мировой опыт говорит о том, что невозможно разработать совершенный и современный автомобиль быстрее, чем за 4 года.