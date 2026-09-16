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Царьград

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Совет ХМАО утвердил ремонт аэропорта Сургута за 4 года

Совет ХМАО утвердил ремонт аэропорта Сургута за 4 года

В Сургутском аэропорту запланирована глобальная реконструкция аэровокзала. В ходе работ, предусмотренных на четыре года, увеличат стойки регистрации, внедрят пандусы, улучшат инфраструктуру безопасности и расширят паркинг.

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