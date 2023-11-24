Куйвашев летит на экзамен в Москву, помогут министр РФ и два миллиардера

Вечером 24 ноября делегация во главе с губернатором Евгением Куйвашевым вылетает в Москву — чтобы 25-го презентовать Свердловскую область на выставке «Россия» на ВДНХ, которая фактически является соревнованием регионов.
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