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MotoGP. Гран-при Австрии. Акоста одержал первую победу в карьере, Мартин – 2-й, Беццекки – 3-й, Марк Маркес – 5-й

Гонщик «КТМ» Педро Акоста выиграл Гран-при Австрии, одержав свою первую победу в премьер-классе. Ранее на счету испанца было 15 подиумов в MotoGP.

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