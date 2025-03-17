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Царьград

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Жест отчаяния: ВСУ перебросил на юг ДНР женские штурмовые группы

Жест отчаяния: ВСУ перебросил на юг ДНР женские штурмовые группы

Украинские войска несут под Константинополем катастрофические потери.Украинское командование начинает перебрасывать на самые провальные участки фронта все возможные резервы.

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