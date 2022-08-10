В Тульской области четыре жителя Мариуполя получили российское гражданство

Начальник УМВД России по Тульской области посетил в Новомосковском районе пункт временного размещения граждан, вынужденно эвакуированных из Мариуполя.

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