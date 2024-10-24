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Глава НАТО: ядерные силы России поставили под угрозу срыва стратегические ядерные маневры альянса «Стойкий полдень»

Глава НАТО: ядерные силы России поставили под угрозу срыва стратегические ядерные маневры альянса «Стойкий полдень»

Недавно возглавивший НАТО Марк Рютте, общаясь с представителями ряда титульных европейских СМИ сообщил, что в результате действий ядерных сил России стратегические ядерные же маневры альянса оказались под угрозой срыва.

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