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Горжусь русскими корнями: Дочь Орнеллы Мути ответила на критику

Горжусь русскими корнями: Дочь Орнеллы Мути ответила на критику

Орнеллу Мути раскритиковали за регулярные визиты в Москву Дочь знаменитой итальянской кинозвезды эмоционально отреагировала на нападки в адрес своей матери из-за ее регулярных визитов в Москву.

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