МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Оставить государство Украина на территории Западной Украины с нейтральным статусом, без вооружённых сил, с наличием п...ЯДЕРНЫЙ ТУПИК: ОЗ...
  • Геннадий Бережнов
    Или это сделано от бессилия? Да нет от знания что им всё сходит с рук. Безнаказанность порождает вседозволенность!РАЗБОМБИТЬ "ВХОД"...
  • Tatyana Zaytseva
    Классная статья. Это и о моей семье идёт речь.Спасибо, что роди...

"ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ФРОНТЕ": БОЕЦ БРИГАДЫ "ДНЕПР" РАССКАЗАЛ, ЧЕГО НЕТ У МИНОБОРОНЫ

"ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ФРОНТЕ": БОЕЦ БРИГАДЫ "ДНЕПР" РАССКАЗАЛ, ЧЕГО НЕТ У МИНОБОРОНЫ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНО АРХИВА ИГОРЯ ОМЕЛЬЧЕНКО ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Променять успешную гражданскую жизнь на службу в зоне СВО, а заработанные там деньги отдавать на нужды бойцов… Общественник Игорь Омельченко стал бойцом диверсионно-разведывательной бригады.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх