Бывшая участница группы «Ленинград» высказалась о том, что Инстасамка не нуждается в Шнурове

Вокс прокомментировала информацию о том, что Инстасамка может стать новой солисткой «Ленинграда». «Конечно, каждый, кто не живёт в изоляции, слышал песни Инстасамки — кто-то против своей воли, кто-то по доброй воле.
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