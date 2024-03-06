Huawei придумала магнитоэлектрические диски с высокой плотностью и низким эне...

Huawei придумала магнитоэлектрические диски с высокой плотностью и низким энергопотреблениемКомпания Huawei разрабатывает инновационную технологию магнитоэлектрических дисков для архивирования данных с кодовым названием OceanStor Arctic.
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