«Вода — безопасная территория»: патрулирование берегов и профилактические рейды в Братске

С 19 по 25 августа на берегах Братского водохранилища будет работать усиленный патруль. Сотрудники полиции, инспекторы межведомственных групп и представители местной власти в течение недели будут совместно проводить профилактические рейды и раздавать информационные памятки, сообщили в пресс-службе администрации Братска.