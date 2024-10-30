LinkedIn запускает своего первого агента с искусственным интеллектом, который возьмет на себя роль рекрутеров

LinkedIn, социальная платформа, используемая профессионалами для общения с коллегами по профессии, поиска работы и повышения квалификации, приступила к созданию инструментов искусственного интеллекта для пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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