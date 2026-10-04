Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Хуситы сообщили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что атаки были ответом на действия коалиции во главе с Саудовской Аравией.
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