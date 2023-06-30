В Нижегородской области состоялось торжественное открытие обновлённого здания Отдела ГИБДД ОМВД России «Кстовский»

В мероприятии приняли участие начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Нижегородской области Иван Уланов, руководство ГУ МВД России по Нижегородской области, личный состав районного ОВД и юные инспекторы дорожного движения.
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