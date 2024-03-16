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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюбуа провел 500-й матч в НХЛ. Он 5-й игрок с драфта-2016 с таким достижением

Юбилейной для нападающего «Лос-Анджелеса» стала игра против «Чикаго» (5:0). В этом матче он набрал 2 (1+1) балла.

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