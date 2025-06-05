Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Потому что вы задолбали!»: мигрантка из Киргизии отлупила русского мальчика за то, что он забрал у ее сына СВОЙ мяч

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Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Зухра* пригрозила 10-летнему Вовочке, что отправит его в деревню, из которой он приперся.

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