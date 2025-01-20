К марту российские войска могут выйти к Днепру и Одессе: мнение политолога

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. К марту 2025 года российские военные могут достичь Днепра, Одессы и Сумской области, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО и политолог Алексей Подберезкин.
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