Куда сходить в Краснодаре на выходных: афиша бесплатных мероприятий на 10 и 11 октября

Куда сходить в Краснодаре на выходных: афиша бесплатных мероприятий на 10 и 11 октябряВ Краснодаре подготовили насыщенную программу для выходных — все мероприятия бесплатные.
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