Казань и Воронеж стали лидерами по темпам роста стоимости «вторички» в марте

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Казань и Воронеж стали единственными российскими мегаполисами, в которых по итогам марта этого года темпы роста стоимости квартир в готовых домах обогнали инфляцию.
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